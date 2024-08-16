Пришедшие к власти в Великобритании в июле этого года лейбористы не готовы к диалогу с Россией. По мнению посла РФ в этой стране Андрея Келина, нынешняя риторика лейбористов повторяет антироссийские установки консерваторов.

«Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы», - рассказал посол в интервью РИА Новости.

Однако, считает высокопоставленный дипломат, местные власти осознают, что без России нельзя будет решить ключевые проблемы.

Напомним, 4 июля в Британии состоялись всеобщие выборы, по результатам которых абсолютное большинство в парламенте получили лейбористы.

В апреле российскому послу пришлось парировать на обвинения британского МИД в организации «враждебной деятельности» в Соединенном Королевстве. Заявления внешнеполитического ведомства имели отсылку к поджогу коммерческого здания, связанного с Украиной.

Позже стало известно, что строением оказался ангар в промышленной зоне в Лейтоне на востоке Лондона. Тогда посол Келин назвал обвинения «фальшивкой», которую «наспех создал британский истеблишмент», и добавил, что Россия не поддерживает диверсии против гражданских объектов, в отличие от Запада - спонсора террористического киевского режима.