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Посол в Британии рассказал о неготовности лейбористов к диалогу с РФ

Посол в Британии Келин уверен, что власти не готовы к содержательному диалогу с Россией, но осознают, что без ее участия нельзя решить многие ключевые вопросы.
Марина Крижановская 2024-08-16 03:58:24
© Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

Пришедшие к власти в Великобритании в июле этого года лейбористы не готовы к диалогу с Россией. По мнению посла РФ в этой стране Андрея Келина, нынешняя риторика лейбористов повторяет антироссийские установки консерваторов.

«Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы», - рассказал посол в интервью РИА Новости.

Однако, считает высокопоставленный дипломат, местные власти осознают, что без России нельзя будет решить ключевые проблемы.

Напомним, 4 июля в Британии состоялись всеобщие выборы, по результатам которых абсолютное большинство в парламенте получили лейбористы.

В апреле российскому послу пришлось парировать на обвинения британского МИД в организации «враждебной деятельности» в Соединенном Королевстве. Заявления внешнеполитического ведомства имели отсылку к поджогу коммерческого здания, связанного с Украиной.

Позже стало известно, что строением оказался ангар в промышленной зоне в Лейтоне на востоке Лондона. Тогда посол Келин назвал обвинения «фальшивкой», которую «наспех создал британский истеблишмент», и добавил, что Россия не поддерживает диверсии против гражданских объектов, в отличие от Запада - спонсора террористического киевского режима. 

#в стране и мире #Великобритания #Посол РФ #Андрей Келин #отношения с РФ
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