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Посол России назвал фальшивкой обвинения Великобритании

Ранее МИД Британии вызвал посла России из-за обвинений в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории страны.
Мария Зайцева 2024-04-26 20:36:28
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил МИДу Британии о абсурдности и безосновательности обвинений Лондона в организации «враждебной деятельности» в стране, сообщает РИА Новости с ссылкой на комментарий посольства России.

26 апреля МИД Британии вызвал посла Андрея Келина из-за обвинений России в «организованной враждебной деятельности» на территории Великобритании. Обвинение связано, в том числе, с поджогом коммерческого здания, связанного с Украиной. Как потом выяснилось, строением оказался ангар в промышленной зоне в Лейтоне на востоке Лондона.

Келин заявил, что обвинения являются «фальшивкой», которую «наспех» создал британский истеблишмент. Он добавил, что Россия, в отличие от Запада, спонсирующего террористический киевский режим, не поддерживает диверсии против гражданских объектов.

Ранее Великобритания направила в Румынию шесть истребителей Eurofighter Typhoon для слежки за самолетами России.

#в стране и мире #Великобритания #Посол РФ #обвинения #Андрей Келин
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