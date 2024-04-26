Посол России назвал фальшивкой обвинения Великобритании

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил МИДу Британии о абсурдности и безосновательности обвинений Лондона в организации «враждебной деятельности» в стране, сообщает РИА Новости с ссылкой на комментарий посольства России.

26 апреля МИД Британии вызвал посла Андрея Келина из-за обвинений России в «организованной враждебной деятельности» на территории Великобритании. Обвинение связано, в том числе, с поджогом коммерческого здания, связанного с Украиной. Как потом выяснилось, строением оказался ангар в промышленной зоне в Лейтоне на востоке Лондона.

Келин заявил, что обвинения являются «фальшивкой», которую «наспех» создал британский истеблишмент. Он добавил, что Россия, в отличие от Запада, спонсирующего террористический киевский режим, не поддерживает диверсии против гражданских объектов.

Ранее Великобритания направила в Румынию шесть истребителей Eurofighter Typhoon для слежки за самолетами России.