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На Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1

Землетрясение на Тайване зафиксировали в 27 километрах юго-восточнее города Хуалянь с населением 350 тысяч человек.
Дарина Криц 2024-08-16 03:34:23
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

На острове Тайвань зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 27 километров к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживает 350 тысяч человек и в 117 километрах восточнее Тайчжуна с населением 1,04 миллиона жителей.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. Данные сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Не уточняется, есть ли пострадавшие или разрушения.

В конце апреля остров ощутил череду крупных землетрясений. Как сообщалось 23 апреля, магнитуда первого составила 6,0. После этого произошло еще одно магнитудой 5,8. Затем около Тайваня зафиксировали ряд небольших землетрясений силой 4,3, 5,2, 4,4, 5,0 и дважды магнитудой 4,7.

#в стране и мире #землетрясение #Тайвань #Магнитуда #сейсмологи
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