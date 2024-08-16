На Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1

На острове Тайвань зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 27 километров к юго-востоку от города Хуалянь, в котором проживает 350 тысяч человек и в 117 километрах восточнее Тайчжуна с населением 1,04 миллиона жителей.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров. Данные сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Не уточняется, есть ли пострадавшие или разрушения.

В конце апреля остров ощутил череду крупных землетрясений. Как сообщалось 23 апреля, магнитуда первого составила 6,0. После этого произошло еще одно магнитудой 5,8. Затем около Тайваня зафиксировали ряд небольших землетрясений силой 4,3, 5,2, 4,4, 5,0 и дважды магнитудой 4,7.