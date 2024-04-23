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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

У берегов острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,0, данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Дарина Криц 2024-04-23 00:29:09
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

На острове Тайвань произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,0.

Подземные толчки зафиксированы в 14 километрах юго-западнее города Хуалянь с населением порядка 350 тысяч человек и в 92 километрах восточнее Тайчжуна с населением более одного миллиона человек.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его цитирует RT.

Сейсмособытие произошло 22 апреля в 18:32 по времени UTC (21:32 по московскому времени) на глубине 10 километров.

При этом не приводится данных о возможных пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков.

#в стране и мире #землетрясение #Тайвань #Магнитуда #сейсмологи
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