На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

На острове Тайвань произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,0.

Подземные толчки зафиксированы в 14 километрах юго-западнее города Хуалянь с населением порядка 350 тысяч человек и в 92 километрах восточнее Тайчжуна с населением более одного миллиона человек.

Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, его цитирует RT.

Сейсмособытие произошло 22 апреля в 18:32 по времени UTC (21:32 по московскому времени) на глубине 10 километров.

При этом не приводится данных о возможных пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков.