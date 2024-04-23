На Тайване произошло второе землетрясение магнитудой 5,8

На Тайване зафиксировали второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 5,8.

Очаг залегал на глубине 13 километров. О произошедшем природном явлении сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 08:04 по местному времени (03:04 по московскому). Его зафиксировали в 108 километрах восточнее Тайчжуна с населением порядка 1,04 миллиона человек и в 21 километре к юго-востоку от города Хуалянь (население 350 тысяч человек).

После этого возле острова произошел еще ряд небольших землетрясений магнитудой 4,3, 5,2, 4,4, 5,0 и дважды магнитудой 4,7.

Прежде сообщалось о землетрясении магнитудой 6,0. Подземные толчки заметили в 14 километрах юго-западнее города Хуалянь и в 92 километрах восточнее Тайчжуна, население которого превышает один миллион человек. Не уточняется, есть ли пострадавшие или разрушения в результате подземных толчков.