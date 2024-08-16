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Патрушев заявил о стремлении НАТО лишить Россию выхода к Балтике

Североатлантический альянс пытается увеличить свое присутствие в значимых с точки зрения геополитики регионах мира, включая Черное и Балтийское моря.
Марина Крижановская 2024-08-16 01:57:41
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Запад все активнее пытается реализовать свою идею по сковыванию России в черноморском регионе и на Балтике.

С этой целью в обозначенных регионах наращивается военное присутствие Североатлантического альянса, для чего привлекаются новые члены - Финляндия и Швеция. О ситуации в интервью «Известиям» рассказал помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" Североатлантического альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО, - Швецию и Финляндию. Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтре», - рассказал российский госдеятель.

При этом для доминирования в Мировом океане, продолжил Патрушев, США с союзниками игнорируют или пытаются заставить пересмотреть международные договоренности.

Тринадцатого августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому образовалась Морская коллегия России. Председателем стал помощник Путина Николай Патрушев. Позже чиновник добавил, что Морская коллегия будет анализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализировать ее.

#Россия #в стране и мире #НАТО #Черное море #Балтийское море #николай патрушев #страны запада #выход к морю
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