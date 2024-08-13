МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин своим указом образовал Морскую коллегию России

Ее председателем назначен помощник президента Николай Патрушев.
Андрей Аркадьев 2024-08-13 17:21:55
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию России, которая будет координировать вопросы в сфере национальной морской политики и защищать интересы страны в Мировом океане.

Председателем станет помощник главы государства Николай Патрушев. Текст документа опубликован сегодня на интернет-портале правовой информации.

Ранее, в июле Патрушев сообщил о решении главы государства создать Морскую коллегию. Сейчас эти вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве.

Сообщалось, что в структуру коллегии войдут советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите интересов России в Арктике, а также по развитию морской деятельности страны.

#Владимир Путин #николай патрушев #Морская коллегия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 