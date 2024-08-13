Президент РФ Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию России, которая будет координировать вопросы в сфере национальной морской политики и защищать интересы страны в Мировом океане.

Председателем станет помощник главы государства Николай Патрушев. Текст документа опубликован сегодня на интернет-портале правовой информации.

Ранее, в июле Патрушев сообщил о решении главы государства создать Морскую коллегию. Сейчас эти вопросы находятся в ведении Морской коллегии при правительстве.

Сообщалось, что в структуру коллегии войдут советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите интересов России в Арктике, а также по развитию морской деятельности страны.