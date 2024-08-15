Патрушев заявил об актуализации базы документов Морской коллегией

Морская коллегия России займется анализом и актуализацией нормативно-правовой базы в сфере морской деятельности. Об этом в интервью Известиям сообщил председатель коллегии и помощник главы государства Николай Патрушев.

По его словам, уточнение некоторых документов необходимо для нейтрализации внешних угроз.

«Морской коллегии предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализировать ряд документов с учетом достижения национальных целей развития нашей страны, утвержденных президентом, и нейтрализации внешних угроз», - заявил Патрушев.

Ранее 13 августа президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии России, которая будет координировать вопросы в сфере национальной морской политики и защищать интересы страны в Мировом океане.