Отсутствие реакции и осуждения со стороны Соединенных Штатов относительно терактов на газовых магистралях «Северный поток» и «Северный поток-2» - достаточно показателен, считает посол РФ в этой стране Анатолий Антонов.

Замалчивание и нулевая реакция, по мнению посла, автоматически дает одобрение на подобные происшествия в будущем.

«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем», - сообщил глава российского диппредства в США.

Пятнадцатого августа стало известно, что в Германии в подрыве «Северных потоков» обвинили лидера киевского режима Владимира Зеленского и Анджея Дуду. В тот же день в канцелярии президента Польши Анджея Дуды не согласились с заявлениями о причастности Польши к подрыву «Северных потоков».

Напомним, ЧП мирового масштаба произошло 26 сентября 2022 года, когда российские специалисты заметили резкое падение давления на одной из веток газопроводов. Компания Nord Stream позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины.