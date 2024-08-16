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Антонов пояснил отсутствие реакции США на публикации о взрывах на «СП»

Посол в США Антонов уверен, что своим молчанием после публикаций о взрывах на «Северных потоках» американские власти дают все возможности для повторения подобных преступлений.
Марина Крижановская 2024-08-16 02:45:57
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

Отсутствие реакции и осуждения со стороны Соединенных Штатов относительно терактов на газовых магистралях «Северный поток» и «Северный поток-2» - достаточно показателен, считает посол РФ в этой стране Анатолий Антонов.

Замалчивание и нулевая реакция, по мнению посла, автоматически дает одобрение на подобные происшествия в будущем.

«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем», - сообщил глава российского диппредства в США.

Пятнадцатого августа стало известно, что в Германии в подрыве «Северных потоков» обвинили лидера киевского режима Владимира Зеленского и Анджея Дуду. В тот же день в канцелярии президента Польши Анджея Дуды не согласились с заявлениями о причастности Польши к подрыву «Северных потоков».

Напомним, ЧП мирового масштаба произошло 26 сентября 2022 года, когда российские специалисты заметили резкое падение давления на одной из веток газопроводов. Компания Nord Stream позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины.

#в стране и мире #подрыв #Анатолий Антонов #посол рф в сша #молчание #Северные потоки #карт-бланш
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