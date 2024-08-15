Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда якобы могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Такое предположение высказал бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг, который занимал пост с 1998 по 2005 года.

По его словам, подрыв не мог быть частной инициативой.

«Как стало ясно из результатов расследования, здесь действовала украинская команда», - заявил Ханнинг.

Он отметил, что Киеву, по его мнению, помогали польские спецслужбы.

«Такие решения принимаются на высочайшем политическом уровне, я думаю, тут была договоренность между президентом Зеленским и президентом Дудой», - предположил он.

Президент России Владимир Путин несколько раз высказывал мнение, что подрыв «Северных потоков» был организован американцами, или же кем-то с подачи США.

В интервью Такеру Карлсону он заявил, что всему миру ясно, что произошло и кто за этим стоит, так как это говорят прямо даже американские аналитики.