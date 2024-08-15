Канцелярия Дуды опровергла причастность Польши к подрыву «СП»

Президент Польши Анджей Дуда ничего не знал о планах подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил государственный секретарь его канцелярии Войчех Колярский.

«Обо всем этом деле президент узнал, только когда мы получили европейский ордер на арест», - цитирует Колярского РИА Новости, ссылаясь на эфир телеканала Polsat.

По словам Колярского, всю эту информацию он получил от ведущего, который и задал вопрос о договоренностях Дуды и Зеленского. Госсекретарь канцелярии президента Польши отметил, что дело ведет немецкая сторона.

«Польша не знает деталей», - подчеркнул он.

Ранее в германии выдали арест на украинца, которого подозревают в подрыве «Северных потоков». В причастности к подрыву газопроводов подозревают сотрудника школы подводного плавания, который проживал в последнее время в Польше.