Расчеты российских инжнерных систем дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север» воздействовали на районы сосредоточения резервов противника. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что расчеты провели дистанционное минирование местности в Сумской области так, чтобы закрыть врагу проходы к приграничным районам Курской области.

В ходе попытки вторжения в Курскую область неприятель теряет технику - так, Минобороны России сообщило, что расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинский танк.

А другой «Ланцет» успешно поразил бронемашину боевиков «Казак» в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.