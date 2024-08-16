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Расчеты «Земледелия» дистанционно закрыли ВСУ проходы в Курскую область

Инженерные системы дистанционного минирования воздействовали на районы сосредоточения резервов врага.
2024-08-16 16:59:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты российских инжнерных систем дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север» воздействовали на районы сосредоточения резервов противника. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что расчеты провели дистанционное минирование местности в Сумской области так, чтобы закрыть врагу проходы к приграничным районам Курской области.

В ходе попытки вторжения в Курскую область неприятель теряет технику - так, Минобороны России сообщило, что расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил украинский танк.

А другой «Ланцет» успешно поразил бронемашину боевиков «Казак» в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #Земледелие #Дистанционное минирование #группировка "север"
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