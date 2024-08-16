Расчет «Ланцета» уничтожил украинский танк в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в Курской области.

Замаскированная позиция с танком противника была онаружена в ходе разведывательных мероприятий. Было принято решение применить против танка барражирующей боеприпас.

Расчет «Ланцет» точно поразил цель - это подтверждают полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля.

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» уничтожил в Курской области бронемашину Shield.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.