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Расчет «Ланцета» уничтожил украинский танк в Курской области

Вражеский танк был обнаружен российскими разведчиками, невзирая на наличие маскировки.
2024-08-16 14:51:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в Курской области. 

Замаскированная позиция с танком противника была онаружена в ходе разведывательных мероприятий. Было принято решение применить против танка барражирующей боеприпас. 

Расчет «Ланцет» точно поразил цель - это подтверждают полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» уничтожил в Курской области бронемашину Shield.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #танк #Курская область #уничтожение #ланцет
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