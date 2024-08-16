«Ланцет» поразил бронемашину боевиков «Казак» в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения боевой бронированной машины «Казак» украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Вражеская техника была уничтожена.
Цель обнаружили военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север». Бронированную машину решили поразить барражирующим боеприпасом «Ланцет», что и было осуществлено.
Ранее еще одну ББМ «Казак» ВСУ уничтожили в Курской области. Бронемашину выявили разведчики группировки войск «Север», МО РФ показало кадры поражения.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.
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