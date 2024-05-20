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Стало известно, в каких камерах держат фигурантов дела о «Крокусе»

Террористы содержатся в одиночных камерах из соображений безопасности.
Глеб Владовский 2024-05-20 11:22:18
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Появилась информация о том, в каких камерах содержатся фигуранты дела о теракте в «Крокусе», передает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* находятся в одиночных камерах СИЗО «Лефортово».

По предварительным данным, сотрудники правоохранительные органов опасаются, что другие заключенные могут на эмоциях устроить над ними самосуд. При этом отмечается, что фигурантов одного дела запрещено размещать в одной камере.

Напомним, что Басманный районный суд продлил арест четырем обвиняемых сроком до 22 августа.

* Указанные фигуранты занесены в реестр террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Теракт #террористы #крокус сити
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