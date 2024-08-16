Некоторые украинские подразделения, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались ведению городских боев в Великобритании. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на украинского военного Адама.

По данным издания, ряд боевиков ВСУ в течение нескольких дней обучались ведению боев в городских условиях вместе с британскими солдатами.

Подразделение Адама задействовали при атаке на Россию, говорится в публикациях. Ранее оно принимало участие в боях у Авдеевки в ДНР и в районе Харькова.

Нападение на приграничье Курской области ВСУ осуществили 6 августа. По данным Минобороны России, ВСУ силами до 300 человек атаковали позиции ВС РФ под Курском.

В МИД РФ объяснили атаку украинских боевиков попыткой отвлечь Вооруженные силы РФ от Донбасса и Слобожанщины и подчеркнули, что прорвавшиеся в регион националисты получают решительный отпор со стороны наших войск.