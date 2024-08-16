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Times: ВСУ обучались городским боям в Британии перед атакой на Курскую область

Они проходили обучение с британскими солдатами в течение нескольких дней.
Елизавета Кондрикова 2024-08-16 11:48:52
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Некоторые украинские подразделения, участвующие в террористическом нападении на Курскую область, за месяц до этого обучались ведению городских боев в Великобритании. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на украинского военного Адама.

По данным издания, ряд боевиков ВСУ в течение нескольких дней обучались ведению боев  в городских условиях вместе с британскими солдатами.

Подразделение Адама задействовали при атаке на Россию, говорится в публикациях. Ранее оно принимало участие  в боях у Авдеевки в ДНР и в районе Харькова.

Нападение на приграничье Курской области ВСУ осуществили 6 августа. По данным Минобороны России, ВСУ силами до 300 человек атаковали позиции ВС РФ под Курском.

В МИД РФ объяснили атаку украинских боевиков попыткой отвлечь Вооруженные силы РФ от Донбасса и Слобожанщины и подчеркнули, что прорвавшиеся в регион националисты получают решительный отпор со стороны наших войск.

#Украина #Курская область #ВСУ #Великобритания #обучение
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