Главная цель украинских войск в Курской области - отвлечь Вооруженные силы РФ от Донбасса и Слобожанщины - не достигнута. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

«Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели - отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины - режим Зеленского не добился», - сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что на данный момент прорвавшиеся в российский регион боевики получают решительный отпор со стороны российских войск.

В сообщении также указывается, что режим Зеленского продолжает демонстрировать всему миру истинную неонацистскую сущность. Как отметила Мария Захарова, своей атакой на приграничные территории Курской области Киев пытался улучшить свои собственные переговорные позиции.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что просьба Организации Объединенных Наций посетить Курскую область не является постановкой.