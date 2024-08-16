Сотовая связь и интернет в Белгородчине стали бесплатными из-за режима ЧС

Сотовая связь и интернет стали бесплатными на территории Белгородской области в связи с введением в регионе режима ЧС федерального характера. Об этом сообщили в Минцифры России.

«В девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, жители региона могут бесплатно звонить и отправлять СМС-сообщения на все номера по России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе введен режим ЧС федерального характера в связи с опасностью террористических атак со стороны украинских боевиков. Также сообщалось о закрытии въезда в приграничный с Украиной Краснояружский район, откуда было вывезено свыше 11 тысяч человек.