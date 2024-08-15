МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Глушковском районе Курской области объявили эвакуацию

Эвакуация будет проходить с помощью силовых структур, местной администрации и дружинников Курского центра «Патриот».
Услада Дубинина 2024-08-15 07:47:46
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Эвакуация всего населения пройдет в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей», - написал Смирнов.

Эвакуацию будут координировать силовые структуры, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот».

Ранее правительство выделило 600 тысяч рублей для пострадавших жителей Курской области. Напомним, что в Курской области введен режим ЧС федерального уровня из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

#ВСУ #алексей смирнов #эвакуация #ЧС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 