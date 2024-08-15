В Глушковском районе Курской области объявили эвакуацию

Эвакуация всего населения пройдет в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей», - написал Смирнов.

Эвакуацию будут координировать силовые структуры, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот».

Ранее правительство выделило 600 тысяч рублей для пострадавших жителей Курской области. Напомним, что в Курской области введен режим ЧС федерального уровня из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.