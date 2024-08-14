Правительство выделило 600 млн рублей для пострадавших в Курской области

Правительство России выделило 600 млн рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области. Документ об этом опубликован на сайте Правительства.

«Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. На сайте Правительства России уточнили, что средства для оказания поддержки выделены из резервного фонда. Контроль за целевым использованием средств поручили МЧС.

Ранее в Курской области объявили режим ЧС федерального уровня.