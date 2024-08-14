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Правительство выделило 600 млн рублей для пострадавших в Курской области

Единовременная выплата для жителей Курской области составит 15 тысяч рублей.
Услада Дубинина 2024-08-14 10:51:54
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Правительство России выделило 600 млн рублей для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области. Документ об этом опубликован на сайте Правительства. 

«Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. На сайте Правительства России уточнили, что средства для оказания поддержки выделены из резервного фонда. Контроль за целевым использованием средств поручили МЧС. 

Ранее в Курской области объявили режим ЧС федерального уровня. 

#в стране и мире #Курская область #Правительство России #выплаты #ЧС #финпомощь #поддержка РФ
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