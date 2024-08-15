У берегов Канарских островов нашли лодку с более чем 150 мигрантами

Спасательные службы Испании нашли небольшую лодку у Канарских островов, в которой могут быть от 150 до 170 мигрантов. Об этом сообщают морские спасатели королевства в социальной сети Х (бывший Twitter).

Отмечается, что судно спасения связалось с центром на Тенерифе по поводу обнаружения лодки у Лас-Гальетас.

«Было мобилизовано судно "Альферац", которое осмотрело лодку и сообщило, что на нем может быть 150-170 человек в хорошем состоянии», - говорится в сообщении.

Спасательное судно сопроводило лодку в порт Лос-Кристианос, где подсчитали мигрантов.

Ранее у южного побережья Италии в Ионическом море обнаружили тела 14 погибших в кораблекрушении мигрантов.