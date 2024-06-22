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У побережья Италии при крушении парусной лодки погибли 34 человека

Среди жертв крушения оказалось восемь детей.
Мария Зайцева 2024-06-22 15:16:07
© Фото: Li Jing, XinHua, Globallookpress

У южного побережья Италии в Ионическом море обнаружили тела 14 погибших мигрантов. Всего жертвами крушения стали 34 человека. Об этом сообщает местная газета Corriere della Calabria.

Парусная лодка потерпела крушение 18 июня в 120 милях от берегов административной области Калабрия. В поисковой операции, в том числе, участвовали самолеты, координирующие действия береговой охраны, она приняла на борт тела погибших.

Из 34 погибших восемь оказались несовершеннолетними. Одна из неправительственных организаций (НПО), которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море, со слов 11 выживших заявила, что на борту судна находились 66 человек, из них 26 детей. Они находились без помощи в открытом море несколько дней.

#в стране и мире #италия #мигранты #крушение #погибшие #лодка #ионическое море
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