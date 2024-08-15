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Экипаж Су-24 ударил бомбами с УМПК по технике ВСУ в Курской области

Авиабомбы с модулем планирования и коррекции способны наносить точные удары на безопасном расстоянии от линии соприкосновения.
2024-08-15 05:52:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России ударил по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры его боевой работы показало Министерство обороны РФ.

Истребитель сбросил на технику противника авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие бомбы способны наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Разведка подтвердила, что цели уничтожены, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее российские военнослужащие уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированную машину Stryker американского производства. Цель выявил разведывательный беспилотник ZALA.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #военная техника #су-34 #Курская область #Авиабомба #УМПК
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