Экипаж Су-24 ударил бомбами с УМПК по технике ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России ударил по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры его боевой работы показало Министерство обороны РФ.

Истребитель сбросил на технику противника авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие бомбы способны наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Разведка подтвердила, что цели уничтожены, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее российские военнослужащие уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированную машину Stryker американского производства. Цель выявил разведывательный беспилотник ZALA.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.