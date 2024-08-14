ВС РФ уничтожили «Ланцетом» Stryker ВСУ в приграничье Курской области

Российские военные уничтожили бронированную машину Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.

Кадры точного попадания по технике, которую противник получает от западных стран в рамках военной помощи, публикует российское оборонное ведомство.

На записи, сделанной с помощью беспилотника, показано, как после удара дрона происходит детонация, техника ярко горит и дымится.

В описании к кадрам говорится, что боевая бронированная машина американского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север» с помощью БПЛА ZALA.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.