ВС РФ уничтожили «Ланцетом» Stryker ВСУ в приграничье Курской области

Российские военные уничтожили бронированную машину Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.
Кадры точного попадания по технике, которую противник получает от западных стран в рамках военной помощи, публикует российское оборонное ведомство.
На записи, сделанной с помощью беспилотника, показано, как после удара дрона происходит детонация, техника ярко горит и дымится.
В описании к кадрам говорится, что боевая бронированная машина американского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север» с помощью БПЛА ZALA.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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