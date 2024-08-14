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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» Stryker ВСУ в приграничье Курской области

Колесная боевая бронированная машина была выявлена с помощью разведывательного БПЛА ZALA.
2024-08-14 16:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили бронированную машину Stryker дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.

Кадры точного попадания по технике, которую противник получает от западных стран в рамках военной помощи, публикует российское оборонное ведомство.

На записи, сделанной с помощью беспилотника, показано, как после удара дрона происходит детонация, техника ярко горит и дымится.

В описании к кадрам говорится, что боевая бронированная машина американского производства была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север» с помощью БПЛА ZALA.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #ланцет #Stryker
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