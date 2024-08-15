МО РФ показало пленных боевиков, вторгшихся в Курскую область

Минобороны России продемонстрировало кадры с допросами пленных украинских боевиков, взятых бойцами ВС РФ после вторжения в Курскую область.

Российское оборонное ведомство уточнило, что речь идет о пленных из состава 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Все пленные различны по своему возрастному составу. Также до начала боевых действий они проживали в разных регионах контролируемых киевским режимом территорий. Один из пленных сообщил, что он и вовсе родился в Татарстане, но до призыва в ВСУ проживал в Харькове.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России за сутки взяли в плен 18 украинских боевиков на Курском направлении.

А один из взятых в плен под Курском военнослужащих ВСУ призвал истреблять фашизм на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.