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МО РФ показало пленных боевиков, вторгшихся в Курскую область

В плен попали украинские военнослужащие самых разных возрастов, набранные с самых разных регионов контролируемых Киевом территорий.
2024-08-15 14:49:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры с допросами пленных украинских боевиков, взятых бойцами ВС РФ после вторжения в Курскую область. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что речь идет о пленных из состава 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 

Все пленные различны по своему возрастному составу. Также до начала боевых действий они проживали в разных регионах контролируемых киевским режимом территорий. Один из пленных сообщил, что он и вовсе родился в Татарстане, но до призыва в ВСУ проживал в Харькове. 

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России за сутки взяли в плен 18 украинских боевиков на Курском направлении.

А один из взятых в плен под Курском военнослужащих ВСУ призвал истреблять фашизм на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #пленные #Украинские боевики #Курское направление
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