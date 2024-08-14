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Военнослужащие ВС РФ взяли в плен 18 боевиков на Курском направлении

В ходе вторжения в Курскую область противник потерял до 270 военнослужащих за последние сутки.
2024-08-14 15:19:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожают и захватывают в плен украинских боевиков, совершивших вторжение в Курскую область. Об этом сообщает МО РФ. 

За последние сутки российские военнослужащие взяли в плен 18 боевиков. Всего же неприятель потерял до 270 человек за последние сутки боев в Курской области. 

Кроме этого, наши бойцы за эти сутки уничтожили 16 единиц бронетехники, в которые входят, в том числе, два неприятельских танка и бронетранспортер Stryker. Также противник потерял 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Минобороны России опубликовало видео с пленными украинскими боевиками из состава двух бригад противника - 80-й и 82-й десантно-штурмовых. Их пленили в ходе боевых действий на Курском направлении.

Также российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры с трофейной техникой, которую в Курской области захватили морских пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #пленные #Украинские боевики
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