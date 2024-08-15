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Саперы приспособили сельскохозяйственный дрон для разминирования полей

Взрывы падающих с тяжелого коптера мин расчищают дорогу нашим бойцам - принцип действия, как у знаменитого «Змея Горыныча», но только в меньших масштабах.
Владислав Кустов 2024-08-15 11:34:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов пообщался с российскими военными инженерами в зоне специальной военной операции. Они продемонстрировали ему тяжелый квадрокоптер, который используется для быстрого проложения проходов в минных полях.

Большой беспилотник чем-то напоминает известную украинскую «Бабу-ягу», но задачи у него другие. Он специально разработан для инженеров саперов и способен нести на себе до 5 мин.

Боеприпасы сыпятся, один за другим, на минное поле - и вот взрывы формируют проход для продвижения наших войск. 

Также саперы показали корреспонденту наземный беспилотник на гусеничном ходу, который может незаметно заминировать дорогу, по которой неприятель возит важные военные грузы или перебрасывает личный состав. 

Командир роты специального минирования с позывным Алладин отметил, что такое минирование производится точечно, на основе разведданных - и благодаря этому получается «подлавливать» неприятеля, перекрывать ему пути снабжения. 

Ранее командир боевой машины РСЗО заявил, что «Урагану» все равно, Krab бить или не Krab - он отлично уничтожает любую западную технику. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Саперы #разминирование #беспилотники #наш эксклюзив #СВО
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