Артиллерист заявил, что «Урагану» все равно, Krab бить или не Krab

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» показал, как ведет контрбатарейную борьбу в зоне СВО.

После того, как воздушная разведка передала координаты цели, артиллеристы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота быстро, словно ветер, поспешили на боевую работу. Реактивная система прибыла на огневую позицию, развернулась и навелась на цели в среднем всего за три минуты.

У «Урагана» 16 направляющих, но здесь, на Угледарском направлении, артиллеристы редко работают полным пакетом. Хватает нескольких боеприпасов.

«Работаем по скоплениям техники, пехоты. Машина еще с советских времен, но показывает себя хорошо своевременно обслуживаем ее», - рассказал наводчик с позывным Чупа.

Современные средства разведки и наведения, плюс умелые действия расчетов превратили систему залпового огня в оружие высокой точности. Предмет особой гордости наших артиллеристов-реактивщиков - это уровень контрбатарейной борьбы. Они точечно уничтожают орудия западного производства.

«Техника прекрасно справляется с современными средствами вооружения западного производства. Такими как "Крабы", "Три семерки". Ей все равно, какой там "Краб" - уничтожает все», - рассказал командир машины с позывным Апостол.

Наши военнослужащие за сутки уничтожили 120 боевиков и пять орудий, включая две польские САУ Krab на Южно-Донецком направлении.

Огневую позицию артиллеристы покидают со скоростью ветра. Наши реактивные системы у противника в приоритетных целях. «Ураганы» 40-й бригады морской пехоты работают как в глубину линии обороны боевиков, так и по переднему краю, оказывая мощную поддержку наступающим штурмовым подразделениям группировки Восток.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.