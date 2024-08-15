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WSJ: приказ о подрыве «Северных потоков» отдавал Залужный

Правоохранительные органы ФРГ собирают доказательства причастности бывшего главкома ВСУ к теракту.
Глеб Владовский 2024-08-15 08:16:16
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Приказ о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» отдавал занимавший пост главкома ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщила газета The Wall Street Jornal со ссылкой на источники.

Согласно материалу, изначально диверсия была одобрена украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако в ЦРУ потребовали отказаться от затеи, но это указание было проигнорировано Залужным, который к тому моменту внес корректировки в план.

Отмечается, что все приказы, касающиеся диверсии на газопроводах, отдавались в устной форме, а сами цели в Киеве рассматривались как якобы законные.

По данным издания, немецкие правоохранительные органы собирают доказательства причастности бывшего главкома ВСУ.

«Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не обращать внимания на доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий», - цитирует газету радио Sputnik.

Отмечается, что немецкая полиция независима политически, а ее расследование зажило своей собственной жизнью.

Ранее сообщалось, что в Германии выдан ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца.

#ВСУ #Северный поток #подрыв #Валерий Залужный
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