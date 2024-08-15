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Сенатор Вэнс призвал США перестать играться в «полицейских мира»

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил о намерении прекратить отправлять молодых граждан США по всему миру для участия в «глупых войнах».
Дарина Криц 2024-08-15 00:31:26
© Фото: Graeme Sloan - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что американским властям следует прекратить играть роль «полицейских мира».

Также он призвал перестать отправлять американскую молодежь по всему свету для участия в «глупых войнах». По его мнению, она нужна на родине.

«Мы собираемся прекратить отправлять нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира. Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома, а не отправлять их по всему миру», - выступил Вэнс на предвыборном мероприятии.

В то же время своих соперников от Демократической партии Вэнс обвинил в отправке людей для участия в различных военных конфликтах.

Этот сенатор уже запомнился различными высказываниями, среди которых и заявления о том, что Украине придется уступить часть территорий. В декабре 2023 года он отметил, что в интересах США признать, что Украине придется уступить часть территории России, и нужно завершать военные действия.

В конце июля этого года Вэнс назвал Байдена худшим президентом США, добавив, что вместе с Трампом он готов спасти Америку.

#в стране и мире #молодежь #сенатор США #молодые американцы #"полицейские мира" #Джей-Ди Вэнс
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