Сенатор Вэнс призвал США перестать играться в «полицейских мира»

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии сенатор Джей-Ди Вэнс заявил, что американским властям следует прекратить играть роль «полицейских мира».

Также он призвал перестать отправлять американскую молодежь по всему свету для участия в «глупых войнах». По его мнению, она нужна на родине.

«Мы собираемся прекратить отправлять нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира. Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома, а не отправлять их по всему миру», - выступил Вэнс на предвыборном мероприятии.

В то же время своих соперников от Демократической партии Вэнс обвинил в отправке людей для участия в различных военных конфликтах.

Этот сенатор уже запомнился различными высказываниями, среди которых и заявления о том, что Украине придется уступить часть территорий. В декабре 2023 года он отметил, что в интересах США признать, что Украине придется уступить часть территории России, и нужно завершать военные действия.

В конце июля этого года Вэнс назвал Байдена худшим президентом США, добавив, что вместе с Трампом он готов спасти Америку.