В стране и мире Американский сенатор Вэнс заявил, что Украине придется уступить часть территорий Игнат Далакян По словам сенатора, в интересах США признать, что Украине придется уступить часть территории России. © Фото: Aaron Schwartz Consolidated News Photos Globallookpress Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Украине придется уступить Российской Федерации часть территорий для завершения конфликта. С таким заявлением американский политик выступил в программе State of the Union на телеканале CNN. «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия», - цитирует РИА Новости политика со ссылкой на американский телеканал. В своем выступлении Вэнс также высказался против отправки дополнительных средств Украине. Он отметил, что бывшая советская республика не сможет одолеть Российскую Федерацию. Сенатор задался вопросом, каким образом Киеву поможет отправка нового пакета финансовой помощи, если выделенные ранее средства не привели к завершению конфликта. Ранее американское издание The New York Times писало, что поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий президента США Джо Байдена. Действия американского лидера могут стать причиной прекращения военной поддержки Украины.