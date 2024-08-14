Американская база на газовом месторождении в Сирии попала под обстрел

Американская авиабаза в Сирии подверглась обстрелу. По информации агентства Reuters, в провинции Дейр эз-Зор под обстрел попало газовое месторождение

«Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы ​​США на газовом месторождении в сирийской провинции, не попали в объект», - указали журналисты со ссылкой на двух американских чиновников.

Уточняется, что по военному объекту ударили проиранские ополченцы, выпустив шесть снарядов. Все они упали вблизи авиабазы США. Источники информации уточнили, что снаряды ополченцев не попали по американскому объекту, никто не пострадал. В ответ коалиция во главе с американцами произвели артиллерийский залп.

Шестого августа американская авиабаза Айн-эль-Асад в Ираке попала под обстрел. Тогда не менее пяти военнослужащих получили ранения. Российский политолог Юрий Светов предположил, что это был пробный выстрел, а также проверкой реакции США со стороны союзников Ирана.