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Байден назвал сделку по Газе поводом Ирану отказаться от удара по Израилю

Президент США Байден заявил о готовности наблюдать за действиями Ирана в отношении Израиля, предположив, что сделка по сектору Газа могла бы остановить исламскую республику.
Марина Крижановская 2024-08-13 23:43:29
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент США Джо Байден предположил, что Иран не станет наносить удары по Израилю, если удастся заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Свое мнение он озвучил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Более того, продолжил Байден, вероятность атаки Ираном Израиля минимизирует вероятность достижения договоренностей между еврейским государством и радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Посмотрим, что сделает Иран. Посмотрим, что произойдет», - отметил Байден, слова которого цитирует пресс-пул.

Немногим ранее прилетевший в Москву президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в ближайшие часы Иран может принять решение по ответной атаке по Израилю. Своим предположением он поделился по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб 31 июля во время взрыва в своей резиденции в иранской столице Тегеране. Туда он прибыл на инаугурацию избранного президента Масуда Пезешкиана. Израиль сразу назвали ответственным за смерть палестинского политика, а Иран пообещал ответ.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #Джо Байден #сектор Газа #нанесение ударов
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