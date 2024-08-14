Самолеты Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтийского моря

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны России.

Бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30СМ и Су-27 ВКС России. Уточняется, что продолжительность полета составила около пяти часов.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали иностранные истребители.

В МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными арктическими водами, Северной Атлантикой, Тихим океаном, а также над Черным и Балтийским морями.

Минобороны России подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что два Ту-95МС выполнили полет над водами Японского моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.