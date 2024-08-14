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Самолеты Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтийского моря

На отдельных этапах пятичасового маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.
2024-08-14 17:10:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны России. 

Бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30СМ и Су-27 ВКС России. Уточняется, что продолжительность полета составила около пяти часов. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали иностранные истребители. 

В МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными арктическими водами, Северной Атлантикой, Тихим океаном, а также над Черным и Балтийским морями. 

Минобороны России подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что два Ту-95МС выполнили полет над водами Японского моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ту-22М3 #Балтийское море #дальние бомбардировщики
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