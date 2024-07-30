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Два Ту-95МС выполнили полет над водами Японского моря

Российские стратегические ракетоносцы находились в воздухе более 10 часов.
2024-07-30 15:04:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы ВКС России вновь в воздухе. Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность полета российских ракетоносцев дальней авиации составила более 10 часов. 

При этом истребительное сопровождение находящимся в воздухе Ту-95МС обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ.

В ходе полета российские самолеты на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями иностранных государств. 

МО РФ подчеркнуло, что экипажи российских самолетов выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования нейтрального воздушного пространства. Там добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. 

Ранее сообщалось, что Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #дальняя авиация #самолеты #Ту-95МС #Японское море
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