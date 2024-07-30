Два Ту-95МС выполнили полет над водами Японского моря

Стратегические ракетоносцы ВКС России вновь в воздухе. Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность полета российских ракетоносцев дальней авиации составила более 10 часов.

При этом истребительное сопровождение находящимся в воздухе Ту-95МС обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ.

В ходе полета российские самолеты на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями иностранных государств.

МО РФ подчеркнуло, что экипажи российских самолетов выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования нейтрального воздушного пространства. Там добавили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

Ранее сообщалось, что Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.