На «Армии» показали тренажер по подготовке пехоты к городскому бою

Форум «Армия-2024» - это целый ряд военно-технических новинок, собранных в одном месте. Одна из них - тренажерный комплекс, позволяющий готовить военнослужащих к азам городских боев при помощи сочетания реального и виртуального пространства.

За первое отвечают укрытия, которые могут использовать обучаемые, находящиеся перед экраном, а обстановка может задаваться программнои выводиться на этот самый экран. Интерактивный тренажер позволяет в деталях видеть улицы и дома, смотреть врагу «в лицо» и уничтожать его.

Штурм населенного пункта для «Звезды» продемонстрировали курсанты Новосибирского военного училища. «Бой» в городской застройке велся под руководством инструкторов имеющих боевой опыт СВО.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик сообщал, что на «Армии-2024» показали новинки «народного ОПК», а также тренажер для отработки взаимодействия авиации и ПВО.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.