На форуме «Армия-2024» показали новинки «народного ОПК»

В подмосковном парке «Патриот» на форуме «Армия-2024» представили изделия «народного ОПК». Организатор демонстрации продукции Общероссийский Народный Фронт. На экспозиции побывал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Представлена продукция, произведенная частными КБ и бизнесом с учетом опыта специальной военной операции. Изделия прямо сейчас поставляются в войска. На стендах можно увидеть самодельный безэкипажный катер слежения, дрон самолетного типа и роботизированные наземные беспилотные платформы для эвакуации раненых. Также выставлен наземный дрон для разминирования, квадрокоптер и наземные платформы, на которых можно устанавливать боевые модули.

Особый интерес представляет электрический мотоцикл, который может использоваться нашими штурмовикам для взятия опорников. Он абсолютно бесшумный и позволяет спокойно, тихо подкрадываться к неприятелю и проводить уже штурм.

«Сейчас уже более 30 штук поставили в зону СВО, и мы продолжаем наращивать производство данных мотоциклов. Электромотоциклов. Самые положительные отзывы. То есть он тихий, очень бесшумный и очень надежный», - поделился производитель техники.

Кроме того, представлены инновационные тележки для эвакуации и транспортировки раненых бойцов, снаряжения и грузов. Они спроектированы с учетом потребностей спецоперации и может вывозить груз до 150 килограмм.

«Электрический привод на колеса, соответственно, она очень простым движением руки включается и у нее есть курок, как на электровелосипеде, и она позволяет без усилий передвигаться», - добавил производитель.

Еще на одном стенде расположен манекен, на котором несгораемая огнестойкая экипировка. Разработчики в прошлом изготавливали одежду для мотогонщиков, а сейчас поставляют в зону спецоперации.

Среди новинок народного ОПК можно увидеть и экзоскелет, который позволяет снизить нагрузку на человека на 34%, и печь, которая не оставляет тепловой контур и не будет обнаружена с тепловизора. Кроме того, волонтер рассказал о пулемете на станке, который устанавливается над окопами, позволяя оператору уйти с линии огня.

«Установка оснащена дневной тепловизационной камерой, тепловизационным прицелом, который также мы изготовили под эту установку. Есть пульт управления. Таким образом мы можем наводиться на цель и работать. То есть она уже может выполнять режим атаки, выезжать на линию соприкосновения и выполнять ту или иную задачу, которую поставит боевое подразделение», - поделился он.

Еще одна очень интересная новинка народного ОПК - это строенный ПТРК - три тубуса, позволяет вести огонь один за другим противотанковыми ракетами. При этом оператор может прятаться в подвале или вести огонь дистанционно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.