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На «Армии» показали тренажер для отработки взаимодействия авиации и ПВО

Тренировочная система состоит из нескольких тренажеров, на которых одновременно занимаются летчики и расчеты ПВО.
Игорь Лапик 2024-08-14 14:20:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уникальный тренажерный комплекс отработки взаимодействия боевых летчиков и расчетов противовоздушной обороны представили на форуме «Армия-2024». В ходе обучения летчики маневрируют, а расчеты ПВО тут же учатся их прикрывать.

«Предназначен для отработки вопросов организации взаимодействия со своей авиацией в различных ситуациях. Например, действия пилотируемой авиации противника, а именно вооруженных сил Украины, на хвосте авиации Вооруженных сил Российской Федерации», - рассказал старший преподаватель Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Константин Гаврилов.

Отдельный блок на форуме посвящен получению знаний, необходимых в зоне боевых действий. Военнослужащие представили стенды, где в интерактивной форме отрабатываются боевые навыки, передается опыт специальной военной операции.

«На данных тренажерах реализуется обучение практическим навыкам ведения боя в различных ситуациях. То есть, там может быть городской бой в условиях "окоп"», - рассказал об одном из тренажеров курсант Новосибирского училища, имеющий за плечами опыт специальной военной операции.

Представлены и стенды с тренажерами для подготовки артиллеристов и танкистов. Кроме того, есть медицинские стенды, где передаются знания медицинских специалистов по оказанию помощи раненым с учетом опыта спецоперации.

Также на форуме впервые показали самоходное дистанционно управляемое орудие «Клевер». Оно представляет собой 122-миллиметровую гаубицу Д-30 на гусеничном шасси. Беспилотник управляется с пульта на расстоянии в полкилометра. Имеется автомат заряжания, который вмещает до четырех выстрелов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#авиация #пво #тренажер #наш эксклюзив #Армия-2024
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