ВС РФ взяли в плен военнослужащих двух бригад ВСУ в Курской области

Российские военные взяли в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области.

Видео с пленными предоставило Министерство обороны Российской Федерации. Украинцы сдались российским военным в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок.

На снятом с коптера видео запечатлено, как российские бойцы ведут пятерых украинцев. Также показано, как производится досмотр и допрос всех взятых в плен.

Ранее украинский пленный заявил, что его руководство назвало операцию по атаке на Курскую область последней надеждой Украины. ВСУ планировали «захватить побольше территорий», чтобы обменять их в ходе будущих мирных переговоров. Для реализации данных целей украинские войска хотели дойти до Курска и Белгорода.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.