Минобороны России публикует кадры с захваченной бронетехникой врага в Курской области. Ее взяли в качестве трофея морпехи из 810-й бригады.

«У одного из населенных пунктов военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колесную боевую бронированную машину ВСУ "Roshel Senator" канадского производства», - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается о том, что морские пехотинцы захватили неприятельское автоматическое оружие, боеприпасы и системы связи западного производства.

Воины-черноморцы сообщают, что противник бросает даже легко поврежденную технику. Он отступает, оставляя даже тела своих погибших.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли в Курской области в плен боевиков из состава двух бригад ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.