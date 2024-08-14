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Морпехи 810-й бригады захватили бронетехнику ВСУ в Курской области

Воины-черноморцы отметили, что враг бросает на поле боя даже легко поврежденную технику, а также тела погибших боевиков.
2024-08-14 14:42:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры с захваченной бронетехникой врага в Курской области. Ее взяли в качестве трофея морпехи из 810-й бригады. 

«У одного из населенных пунктов военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колесную боевую бронированную машину ВСУ "Roshel Senator" канадского производства», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, сообщается о том, что морские пехотинцы захватили неприятельское автоматическое оружие, боеприпасы и системы связи западного производства. 

Воины-черноморцы сообщают, что противник бросает даже легко поврежденную технику. Он отступает, оставляя даже тела своих погибших. 

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли в Курской области в плен боевиков из состава двух бригад ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #морская пехота #трофеи #западное вооружение #810-я бригада #Roshel Senator
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