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Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца года

Запрет на экспорт не распространяется на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования.
Услада Дубинина 2024-08-14 12:07:26
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Постановление опубликовано на сайте Правительства.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», - указано в постановлении.

Ограничение на вывоз бензина не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе с государствами Евразийского экономического союза. Запрет на экспорт также не применяется в случаях, если топливо предназначено для личного пользования или оказания международной гуманитарной помощи. 

Напомним, что в России с 1 марта по 31 августа 2024 года действует ограничение на вывоз бензина. В мае правительство приняло решение приостановить временный запрет в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином. С 1 августа действие ограничения возобновилось

#топливо #Правительство России #ограничения #бензин #экспорт
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