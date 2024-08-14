Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца года

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Постановление опубликовано на сайте Правительства.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», - указано в постановлении.

Ограничение на вывоз бензина не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе с государствами Евразийского экономического союза. Запрет на экспорт также не применяется в случаях, если топливо предназначено для личного пользования или оказания международной гуманитарной помощи.

Напомним, что в России с 1 марта по 31 августа 2024 года действует ограничение на вывоз бензина. В мае правительство приняло решение приостановить временный запрет в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином. С 1 августа действие ограничения возобновилось.