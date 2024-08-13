ЦАХАЛ обстрелял военные объекты на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Вчера (в понедельник) израильские ВВС нанесли удары по военным объектам "Хезболлы" в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс-эль-Джабаль. Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по наблюдательному пункту "Хезболлы" в районе Айта-аш-Шаб», - указано в сообщении.

Ранее в Израиле заявили о более 30 выпущенных снарядов со стороны Ливана. Армия обороны Израиля не сообщила о пострадавших в результате обстрела.

Политолог Евгений Михайлов рассказал «Звезде», что вопрос о возможности переговоров между ХАМАС и Израилем неактуальный. По мнению эксперта, палестинская организация ХАМАС и Армия обороны Израиля намерены «биться до конца».