Эксперт: ХАМАС и Израиль могут использовать дипломатию для нападения

Удар ЦАХАЛ по школе в секторе Газа, в результате которого погибли более ста человек, никак не повлияет на возможность переговоров между ХАМАС и Израилем. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Звезда» выразил политолог Евгений Михайлов. По его словам, обе стороны намерены биться до конца.

«Переговоров в принципе быть уже не может и сейчас постановка такого вопроса неактуальна. Я думаю, что ХАМАС и Израиль настроены биться до конца», - заявил эксперт.

Он уверен, что Израиль и ХАМАС будут использовать дипломатию для подготовки к еще большему ожесточенному сопротивлению, либо нападению.

Напомним, ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в секторе Газа, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли более 100 человек. При этом, по данным ЦАХАЛ, в здании располагался командный центр ХАМАС, по которому и был нанесен удар.