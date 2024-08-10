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Эксперт: ХАМАС и Израиль могут использовать дипломатию для нападения

Евгений Михайлов уверен, что переговоров между сторонами быть уже не может.
Сергей Лебедев 2024-08-10 17:41:49
© Фото: Ahmad Hasaballah, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Удар ЦАХАЛ по школе в секторе Газа, в результате которого погибли более ста человек, никак не повлияет на возможность переговоров между ХАМАС и Израилем. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Звезда» выразил политолог Евгений Михайлов. По его словам, обе стороны намерены биться до конца.

«Переговоров в принципе быть уже не может и сейчас постановка такого вопроса неактуальна. Я думаю, что ХАМАС и Израиль настроены биться до конца», - заявил эксперт.

Он уверен, что Израиль и ХАМАС будут использовать дипломатию для подготовки к еще большему ожесточенному сопротивлению, либо нападению.

Напомним, ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в секторе Газа, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли более 100 человек. При этом, по данным ЦАХАЛ, в здании располагался командный центр ХАМАС, по которому и был нанесен удар.

#Израиль #сектор Газа #переговоры #ЦАХАЛ #ХАМАС #наш эксклюзив
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