МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал госпереворот причиной выхода Байдена из президентской гонки

Трамп выразил мнение, что действующий президент Байден вышел из президентской гонки по причине госпереворота.
Дарина Криц 2024-08-13 04:59:23
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Бывший американский президент Дональд Трамп пояснил, почему действующий лидер Джо Байден отказался от участия в борьбе за кресло президента. По его словам, это произошло из-за государственного переворота.

Как сообщает RT, Трамп уверен, что Байден «не хотел уходить, но его заставили». Свое мнение он выразил миллиардеру и основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

Кроме этого, кандидат от Демократической партии на пост президента Камала Харрис еще более некомпетентна, чем Байден, считает Трамп. При этом сам действующий глава государства назвал Харрис опытной и жестокой, и невероятным партнером.

Также во время обращения к нации Байден объяснил свое решение покинуть президентскую гонку. Его заслуги как президента, лидерство в мире и его видение будущего Америки, согласно заявлению Байдена, делают того «достойным второго срока», но на пути «спасения» демократии «ничто не должно встать, включая наши собственные амбиции».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Госпереворот #Президентская гонка #выборы-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 