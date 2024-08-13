Трамп назвал госпереворот причиной выхода Байдена из президентской гонки

Бывший американский президент Дональд Трамп пояснил, почему действующий лидер Джо Байден отказался от участия в борьбе за кресло президента. По его словам, это произошло из-за государственного переворота.

Как сообщает RT, Трамп уверен, что Байден «не хотел уходить, но его заставили». Свое мнение он выразил миллиардеру и основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску.

Кроме этого, кандидат от Демократической партии на пост президента Камала Харрис еще более некомпетентна, чем Байден, считает Трамп. При этом сам действующий глава государства назвал Харрис опытной и жестокой, и невероятным партнером.

Также во время обращения к нации Байден объяснил свое решение покинуть президентскую гонку. Его заслуги как президента, лидерство в мире и его видение будущего Америки, согласно заявлению Байдена, делают того «достойным второго срока», но на пути «спасения» демократии «ничто не должно встать, включая наши собственные амбиции».