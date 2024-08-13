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Аббас допустил принятие решения Ирана по ответу Израилю в ближайшие часы

Аббас выразил надежду на то, что эскалации конфликта не будет.
Мария Зайцева 2024-08-13 20:09:19
© Фото: IMAGO Thaer Ganaim apa images Globallookpress

Иран возможно примет решение по ответу Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ближайшие часы. Такое предположение выдвинул президент Палестины Махмуд Аббас в Интервью ТАСС по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Иран может принять решение в ближайшие дни или даже часы.

«Во-первых, мы как палестинцы против войны. Мы 7 октября официально заявили, что мы против войны и против убийства мирных жителей, женщин, детей», - заявил Аббас.

Президент Палестины отметил, что предвидеть будущее невозможно, но он надеется на то, что эскалации конфликта не произойдет, как и войны, последствия которой тяжело оценить.

Ранее Владимир Путин на встрече с Аббасом пообещал не оставлять без внимания ситуацию в Палестине.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Махмуд Аббас #президент палестины #Исмаил Хания
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