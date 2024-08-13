МО РФ показало кадры уничтожения Су-27 врага на аэродроме Миргород

Российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского истребителя Су-27.

Уточняется, что вражеский самолет находился на аэродроме Миргород в Полтавской области.

По нему нанес удар расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением командного пункта противника в приграничье Курской области - тогда удар тоже нанес расчет «Искандера».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.