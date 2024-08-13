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МО РФ показало кадры уничтожения Су-27 врага на аэродроме Миргород

Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
2024-08-13 13:13:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского истребителя Су-27

Уточняется, что вражеский самолет находился на аэродроме Миргород в Полтавской области. 

По нему нанес удар расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением командного пункта противника в приграничье Курской области - тогда удар тоже нанес расчет «Искандера».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Су-27 #Искандер-М #уничтожение #полтавская область #миргород
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