МО РФ показало кадры уничтожения Су-27 врага на аэродроме Миргород

Российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского истребителя Су-27.
Уточняется, что вражеский самолет находился на аэродроме Миргород в Полтавской области.
По нему нанес удар расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением командного пункта противника в приграничье Курской области - тогда удар тоже нанес расчет «Искандера».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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