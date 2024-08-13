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ВС РФ уничтожили украинский истребитель Су-27 на аэродроме базирования

Также были поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ противника.
2024-08-13 13:11:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российский войска уничтожили на земле украинский истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

В сводке о проведении специальной военной операции сказано, что ВС РФ поразили три пусковые установки и РЛС ЗРК С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники в 146 районах.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили о результатах боевой работы сил ПВО. В течение суток сбит украинский вертолет Ми-8, французская корректируемая авиабомба Hammer, четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и 52 дрона ВСУ, из них 19 вне зоны спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Су-27 #спецоперация #МО РФ #СВО
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