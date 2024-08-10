«Искандер» разнес командный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» разгромил командный пункт подразделения ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения публикует Министерство обороны России.

Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области. В результате удара противник лишился командного состава бригады численностью 15 человек, уточнили в оборонном ведомстве.

Всего за прошедшие сутки украинские националисты потеряли на этом направлении до 175 военных. Потери в технике составили 10 танков и 21 боевую машину.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.