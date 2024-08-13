В РХБЗ заявили, что ВСУ применяют те же химвещества, что и фашисты

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» заявил, что украинские боевики в применяют химические вещества того же класса, что использовали немцы в газовых камерах в годы Великой Отечественной войны.

«Были зафиксированы случаи применения ряда химических соединений, которые относятся к классу веществ, которые применяли немцы в газовых камерах. При том у некоторых специалистов Украины это вызывало такую реакцию, что - "мы применяем то же самое, что и немцы". У нас другой подход. Они применяют то же самое, что фашисты», - сказал Кириллов.

Он добавил, что также Россия зафиксировала 400 случаев использования противником химических боеприпасов которые, в основном, содержали в себе полицейские средства.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в США. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и этого не производила никогда», - добавил Кириллов.

Игорь Кириллов подчеркнул, что в отношении использования врагом химоружия Россия собрала все необходимые пробы в установленном порядке и передала их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но там по этому поводу не проводили расследований и не отправляли соответствующих запросов.

Начальник войск РХБЗ раскрыл подробности вчерашнего обстрела бригады «Россетей» противником. Огонь велся химическими снарядами.

«Боеприпасы были в дымовом снаряжении, оно характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка. Есть вопросы по дополнительным веществам, которые там были. Мы проводим расследование», - отметил Игорь Кириллов.

Кириллов сообщил, что специалисты РХБЗ взяли соответствующие пробы - в полном соответствии с требованиями ОЗХО. Их отправили в 27-й научный центр войк РХБЗ - то есть, в лабораторию, аккредитованную Организацией по запрещению химического оружия.

Генерал-лейтенант отметил, что пока что на эту тему проводится расследование. По достижении результатов документацию предоставлят в ОЗХО.

В ходе интервью Игорь Кириллов также рассказал и о представленной на форуме тяжелой огнеметной системе ТОС-2 «Тосочка». Он подчеркнул, что она хорошо показала себя в зоне специальной военной операции. По словам Кириллова, также прорабатывался вопрос поставок этих систем на экспорт.

Кроме этого, начальник войск РХБЗ заявил, что уверен в наличии у Киева «грязной» бомбы, а также сообщил, что США переводят в Африку биолаборатории, закрытые на Украине.

Полную версию интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты смотрите в видео к этой новости.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.