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В РХБЗ заявили, что ВСУ применяют те же химвещества, что и фашисты

Игорь Кириллов отметил, что некоторые применяемые противником химические соединения относятся к классу веществ, которые немцы использовали в газовых камерах.
2024-08-13 14:07:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2024» заявил, что украинские боевики в применяют химические вещества того же класса, что использовали немцы в газовых камерах в годы Великой Отечественной войны. 

«Были зафиксированы случаи применения ряда химических соединений, которые относятся к классу веществ, которые применяли немцы в газовых камерах. При том у некоторых специалистов Украины это вызывало такую реакцию, что - "мы применяем то же самое, что и немцы". У нас другой подход. Они применяют то же самое, что фашисты», - сказал Кириллов. 

Он добавил, что также Россия зафиксировала 400 случаев использования противником химических боеприпасов которые, в основном, содержали в себе полицейские средства.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в США. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и этого не производила никогда», - добавил Кириллов. 

Игорь Кириллов подчеркнул, что в отношении использования врагом химоружия Россия собрала все необходимые пробы в установленном порядке и передала их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но там по этому поводу не проводили расследований и не отправляли соответствующих запросов. 

Начальник войск РХБЗ раскрыл подробности вчерашнего обстрела бригады «Россетей» противником. Огонь велся химическими снарядами. 

«Боеприпасы были в дымовом снаряжении, оно характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка. Есть вопросы по дополнительным веществам, которые там были. Мы проводим расследование», - отметил Игорь Кириллов. 

Кириллов сообщил, что специалисты РХБЗ взяли соответствующие пробы - в полном соответствии с требованиями ОЗХО. Их отправили в 27-й научный центр войк РХБЗ - то есть, в лабораторию, аккредитованную Организацией по запрещению химического оружия. 

Генерал-лейтенант отметил, что пока что на эту тему проводится расследование. По достижении результатов документацию предоставлят в ОЗХО. 

В ходе интервью Игорь Кириллов также рассказал и о представленной на форуме тяжелой огнеметной системе ТОС-2 «Тосочка». Он подчеркнул, что она хорошо показала себя в зоне специальной военной операции. По словам Кириллова, также прорабатывался вопрос поставок этих систем на экспорт. 

Кроме этого, начальник войск РХБЗ заявил, что уверен в наличии у Киева «грязной» бомбы, а также сообщил, что США переводят в Африку биолаборатории, закрытые на Украине.

Полную версию интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты смотрите в видео к этой новости. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#игорь кириллов #ВСУ #наш эксклюзив #химические вещества #Армия-2024
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