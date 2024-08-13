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Кириллов: США переводят в Африку биолаборатории, закрытые на Украине

Согласно словам Игоря Кириллова, часть биологических лабораторий США на Украине была закрыта благодаря спецоперации.
2024-08-13 13:46:06
© Фото: CHROMORANGE, P. Steeger, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Благодаря спецоперации Вооруженных сил России часть биолабораторий США прекратили свою деятельность на Украине.

Свернув свои военно-биологические исследования на украинской территории, Соединенные Штаты Америки пытаются перенести их в страны бывшего СССР, а также в Африку. Об этом рассказал в студии «Звезды» начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Благодаря специальной военной операции большая часть программ на Украине Соединенными Штатами была закрыта. Но есть вторая сторона этой медали. Часть работ они переносят или пытаются перенести в Африку. Часть работ они пытаются перенести на территорию бывших советских республик», - сказал он на форуме «Армия-2024».

Кириллов отметил, что не все военно-биологические программы США закрылись на Украине. Часть лабораторий возобновили работу в конце 2023 года и начале 2024 года.

Полную версию интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты смотрите в видео к этой новости.

В дни работы форума «Армия-2024» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры министерства обороны, представители российской оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица. Например, главком ВМФ России Александр Моисеев заявил в интервью нашему телеканалу, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #игорь кириллов #наш эксклюзив #биолаборатория #СВО #Армия-2024
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